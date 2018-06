Ophef om tweet Giel Beelen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Giel Beelen heeft zich maandagochtend volgens twitteraars niet van zijn meest empathische kant laten zien. In een tweet schrijft hij namelijk over het ongeluk met een busje bij Pinkpop, waarbij een persoon om het leven is gekomen en meerdere mensen gewond zijn geraakt, en de melding dat hij wél een goed weekend op Pinkpop heeft gehad.