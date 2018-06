Kendall Jenner wenst Caitlyn ’fijne Vaderdag’

Kendall plaatste er twee foto’s van vroeger bij waarop Caitlyn, toen nog als Bruce, te zien is met een kleine Kendall en haar zusje Kylie. Daarnaast postte ze een recente foto, waarop Caitlyn met haar dochters te zien is. De oudste Jenner dochter was op Vaderdag in Milaan, waar ze meeliep in een modeshow van Versace.

Kylie vierde de eerste Vaderdag van haar vriend Travis Scott, met wie ze op 1 februari dochtertje Stormi kreeg. Ook zij stuurde een liefdevol bericht, gericht aan Caitlyn, de wereld in: „Ik ben zo blij dat ik jouw mijn vader mag noemen”, met daarbij een foto van haar als baby met haar ouders.