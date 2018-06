Prins Harry moest Thomas Markle beloven Meghan geen pijn te doen

Op de Britse televisie vertelt Thomas openhartig over hoe prins Harry aan de telefoon de hand van zijn dochter vroeg, waarop hij destijds zelf als antwoord aan de Britse royal gaf: „Je bent een heer, beloof me dat je haar nooit zult slaan en ik geef je mijn goedkeuring.”

Doordat hij een hart-operatie moest ondergaan, kon hij op 19 mei niet aanwezig zijn bij de grote dag van zijn dochter. Hierover zegt hij: „Ze waren erg teleurgesteld. Meghan heeft vast gehuild, maar ze zeiden allebei: ’Zorg goed voor jezelf, we maken ons zorgen.’”

Ook zegt Thomas dat prins Charles een goede vervanger was om zijn dochter weg te geven, omdat hij zelf door het herstel na een hartoperatie niet aanwezig kon zijn bij de bruiloft. „Ik vond het een eer. Ik had geen betere vervanging voor mij kunnen bedenken dan iemand als prins Charles”, aldus Thomas.

Schandaal

In de week voor de royal wedding raakte Thomas in opspraak, doordat hij foto’s van paparazzi in scene had laten zetten en daar een flink bedrag aan zou hebben verdiend.

Hierover zegt hij: „Dat is echt een fout geweest. Ik dacht dat het een goede manier was om mijn imago op te poetsen, maar het heeft zich volledig tegen me gekeerd. Ik voel me er heel slecht over en heb mijn excuses aangeboden.”