Giel Beelen: tweet over Pinkpop pijnlijk

Giel stuurde in alle vroegte ’met een dubbel gevoel’ de tweet: „Treurig nieuws uit Landgraaf, succes aan alle betrokkenen. Ondanks dit einde heb ik wel een topweekend gehad.” Beelen: „Het was toen nog niet duidelijk dat er een dode was gevallen. Met die wetenschap hebben we de tweet de wereld ingestuurd. We zaten ermee, maar we gingen het wel gewoon over Pinkpop hebben.”

Bekijk ook: Ophef om tweet Giel Beelen

Al snel kreeg Giel veel kritiek over zich heen waardoor hij een excuus-tweet stuurde. „Ik snap niet dat er mensen zijn die eraan twijfelen of ik zoiets heftig vind”, aldus de verbijsterde dj. Wel geeft hij toe dat de eerste tweet ook ’niet ideaal’ was als het alleen bij gewonden was gebleven. „Maar dan zou het niet zo pijnlijk zijn als het nu is.”

Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een groep voetgangers in Landgraaf viel maandagochtend rond 04.00 uur een dode en raakten drie voetgangers zwaargewond. De bus en de bestuurder zijn nog steeds spoorloos.