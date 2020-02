Spoiler alert!- Laten we dit seriesblog positief beginnen: wauw, wat een talent! En wat ziet Anouk er prachtig uit! Lekker, we zijn deze vrijdagavond eindelijk beland bij de eerste liveshow van The voice of Holland. Van de ruzie, die tot in den treure is aangehaald, tussen Anouk en Kleine was op een paar gebbetjes na, geen spoortje te bekennen.