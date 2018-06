Kim Kardashian eist DNA-test gevangene

Ⓒ Hollandse Hoogte

Kim Kardashian maakt zich opnieuw sterk voor een gevangene met een uitzichtloze toekomst. Ditmaal vraagt ze via Twitter aan de Californische gouverneur Jerry Brown of er een nieuwe DNA-test afgenomen kan worden bij Kevin Cooper, een 59-jarige man die in 1985 schuldig werd bevonden aan de moord op een viertal mensen. De man zit waarschijnlijk al jaren onterecht vast op ’death row’, meldt de New York Post.