BN’ers boos over immigratiebeleid VS

„Mogen we van de minister-president verlangen iets tegen zijn ’collega’ te zeggen over de #kinderkampen? Wel toch? Zolang het woord ’gaaf’ er niet in voorkomt, bijvoorbeeld?” vraagt Georgina Verbaan zich af. „Wat is de wereld toch een lelijke plek.”

Niet veel later deelde de actrice een tweet met daarin een kaartje die ze naar minister-president Mark Rutte zal sturen.

Cabaretière Claudia de Breij deelt ook het nieuws via haar Twitter-account. „VOOR WIE HET NOG NIET WIST: honderden kinderen worden in Texas vastgehouden in kooien. MUST READ”, vertelt zij haar volgers.

Actrice Katja Herbers, momenteel te zien in de Amerikaanse hitserie Westworld, suggereert naar aanleiding van Vaderdag: „Geef je vader geen aftershave, maar doneer een bijdrage aan organisaties die de gezinnen helpen die aan de grens uit elkaar worden gescheurd.”

Misselijkmakend

Radio 1-dj Astrid de Jong suggereert: „Als we nu allemaal één Amerikaan bellen om te vragen of ze wel doorhebben dat hun overheid kinderen met leugens (hij gaat even in bad) weghaalt bij hun ouders en in kooien stopt? Maar ik durf niet zo goed te beginnen”, voegt ze daar aan toe.

Veel BN’ers hebben een bericht geretweet van zanger John Legend, die woest reageerde op een foto van de Republikeinse leider Paul Ryan die Vaderdag vierde. „Fuck you”, schrijft Legend. „Verenig de gezinnen bij de grens weer en we praten verder over je Vaderdag.”

Ook politici maken zich boos over de beelden uit de VS. „Misselijkmakend en hartverscheurend”, stelt PvdA-leider Lodewijk Asscher. „De minister-president moet dit aan de orde stellen als hij over twee weken bij Donald Trump op de thee mag.”

Advocaat Wil Eikelboom deelt per Twitter het adres van het Amerikaanse consulaat in Amsterdam en de regels die gelden voor het organiseren van een demonstratie.