’Engste film’ Hereditary hit in Nederland

Alleen Jurassic Park 5 trok meer bezoekers, maar deze film draait ook in drie keer zoveel zalen. Hereditary presteert beter dan succesvolle recente horrortitels zoals Insidious of Oscarwinnaar Get Out. Nederland treedt daarmee in de voetsporen van de VS, waar de film vorige weekend ook records brak.

Hereditary, met in de hoofdrollen Toni Collette, Gabriel Byrne en Ann Dowd, vertelt over een vrouw die cryptische en steeds meer verontrustende geheimen over haar voorouders ontdekt. De film ging eerder dit jaar op een aantal festivals in première waar publiek naar verluidt gillend en schreeuwend de zaal verliet.

De Nederlandse critici waren erg lovend over de film: in de gezaghebbende dagbladen kreeg Hereditary vijf sterren. De reacties van het publiek zijn gemengder. Op sociale media melden bezoekers dat zij te hoge verwachtingen hadden na alle berichten in de media.

