Barry Atsma genomineerd voor grote Duitse acteerprijs

Atsma speelt hierin een beruchte bankier die bekendstaat om zijn hoge winsten en zijn risicovolle beleid. De acteur is een van de drie genomineerden in de categorie beste mannelijke hoofdrol van het jaar.

De Nederlander is niet de enige acteur uit de reeks die kans maakt op een prijs: ook zijn tegenspeelster Paula Beer is genomineerd.

Bad Banks oogstte dit jaar veel succes in Duitsland. De serie is onlangs ook aangekocht door de NPO. Het tweede seizoen is in de maak.