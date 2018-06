De Hond wil ’X-Factor voor gehandicapten’

„Ik ben zeker klussen misgelopen doordat ik in een rolstoel zit”, stelt De Hond. „Het heeft mij ook dingen opgeleverd. Maar het is vaak wel gelieerd aan mijn handicap, zoals verslag doen van de Paralympische Spelen.” De presentator herkent de duizenden reacties die bij NPO binnenkwamen na het betoog van Nijhuis. „De Publieke Omroep zou met een podium moeten komen waar leuke, slimme, mediagenieke mensen met een handicap hun passie of talent kunnen tonen. Bij DWDD of Jinek kan ook best wel eens iemand in een rolstoel aanschuiven die over bijvoorbeeld Star Wars praat in plaats van zijn of haar handicap.”

Het zou zelfs een programmaformat kunnen zijn, denkt De Hond. „Een soort X-Factor, maar dan zonder het afkraken. De kern moet een positieve insteek zijn: het feit dat je beperkt bent betekent niet dat je niet op televisie je passie kan delen of je kwaliteiten kan tonen.” De Hond gaat proberen draagvlak voor het plan te krijgen bij NPO. KRO-NCRV heeft trouwens al een kweekvijver die mensen met een beperking de kans geeft kennis te maken met de mediawereld, het No Limits Network.

Wie is de Mol

De programmamaker wil zelf ook vooral niet klagen. „Maar je merkt dat ook bij allerlei spelletjes dat de makers zich laten weerhouden door zo’n rolstoel”, suggereert hij. „Alle succesvolle mensen uit de 3FM-nachtopleiding waar ik ooit in zat, hebben wel eens meegedaan aan Wie is de Mol of Expeditie Robinson: Coen Swijnenberg, Paul Rabbering. Wat is de reden dat er nog nooit iemand met een rolstoel is gevraagd?”

De Hond roept mensen met een beperking die zich zouden willen aanmelden voor het initiatief op zich te melden via zijn website.