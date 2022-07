MAFS-Astleigh alsnog op zijn knieën voor Rowan: ’De cirkel is rond’

„De cirkel is rond 💍 wat is een huwelijk zonder aanzoek!? Wij doorlopen de liefde op onze eigen bijzondere manier❤️”, schrijft hij bij het filmpje. In de video is te zien dat Rowan zichtbaar geëmotioneerd is.

Voor Rowan en Astleigh leek het in het afgelopen seizoen van Married at first sight liefde op het eerste gezicht. De tortelduifjes zijn een van de twee gelukkige stellen van het programma die nog samen zijn. Alle andere gekoppelde deelnemers zijn uit elkaar gegaan.