Taylor Swift mag toch haar eigen liedjes zingen

Swift ligt al enige tijd overhoop met haar oude platenlabel en beweerde vorige week dat haar is verboden om haar oude liedjes te zingen bij de awardshow. Big Machine Records zegt nu dat ze dat niet kunnen. „Artiesten hoeven geen goedkeuring te krijgen voor het live optredens op televisie of elders. Dat is alleen nodig voor de verspreiding van audiovisuele en audio-opnames.”

De wereldster wordt zondag tijdens de American Music Awards geëerd met de Artist of the Decade Award en zal een medley van haar eigen werk zingen.

