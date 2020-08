’Schoonmoeder’ Gerard Joling overleden

Wino, die ook zijn manager is, zat op Curacao bij Gerard, waar de zanger tv-opnames heeft voor Joling in het Buitenland. Hij is meteen naar Nederland vertrokken en Gerard had wat graag met zijn beste vriend meegewild, laat hij weten in een video op Instagram. Maar hij kan nog niet weg, gezien het grote team dat betrokken is bij de opnames. „Ik zit hier met zeven mensen, cameramensen, geluidmensen, techniek, productie, dus ik kán niet weg.” Toch doet hij zijn best om ook een paar dagen eerder naar huis te gaan, zodat hij ’mooi afscheid kan nemen’ tijdens de kerkdienst en de begrafenis die vrijdag plaatsvindt. „Er zijn al heel wat tranen gerold.”

In de video en de begeleidende tekst op Instagram wenst Gerard Wino en zijn vader heel veel sterkte toe. „Zeker omdat je je broer al een paar jaar geleden hebt verloren en nu je moeder, dat is heel, heel zwaar.” De zanger had dertien jaar lang een relatie met Wino, die daarna zijn manager en ’beste vriend’ is gebleven. De twee zijn nog steeds twee handen op één buik en de zanger leefde de laatste tijd al sterk mee met de angst van het gezin hun moeder te verliezen. Gerard wil er dan ook voor Wino zijn. „Ik hoop dat ik je de komende tijd kan bijstaan.”

Hij steekt hem nogmaals een hart onder de riem. „ Lieve Wino, de dag waar we allemaal zo bang voor waren kwam na een kort ziekbed van je lieve moedertje steeds dichterbij. De vraag was hoe lang je moedige moedertje het nog vol zou houden. Ik wens jou en je vader heel veel kracht en sterkte toe met dit grote verlies! Ik huil tranen met jullie mee.”