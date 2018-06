Dj Jean biedt excuses aan na heftige uitspraken over Johan Derksen

In een video op Facebook vertelt Jean: „Het is toch een beetje uit de hand gelopen, dat hele gebeuren met Johan Derksen. Uiteraard, dat zal toch iedereen wel begrijpen, is dat totaal niet serieus bedoeld. Ik heb dat in een emotionele bui geroepen, omdat ik vert*ft was hoe hij mij wegzette. Onterecht, hij kent mij niet. Ik voelde mij aangevallen.”

De dj was donderdag te gast bij VI Oranje Blijf Thuis. Derksen begreep er niets van dat zijn redactie hem had uitgenodigd. „Ik heb me kapot zitten ergeren aan die gek die er gisteren zat, die alcoholist die zei dat hij 2000 vrouwen geneukt had. (...) Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een redactie zo’n lul uitnodigt?”, zo zei de analist een dag later in het programma.

Jean liet daarna weten dat hij Derksen een „praatjesmaker en zielepoot” vond. Dit weekend vond hij het dus nog nodig om „F*ck you, I kill you” te roepen. Maar voor die uitspraak gaat hij nu diep door het stof. „Dat had ik niet mogen zeggen.” Volgens Jean is het iets dat hij vaak met zijn kinderen in de auto roept. „Voor ons stelt het helemaal niks voor, maar ik begrijp dat mensen dat verkeerd opvatten. Dat had ik niet moeten doen. Daarvoor bied ik alsnog mijn excuses aan. Johan Derksen en ik zullen wel nooit goede vrienden worden, maar je kunt ook te ver gaan. En dat is in dit geval gebeurd.”