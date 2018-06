Prinses Margriet naar voorstelling Introdans

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Prinses Margriet is zaterdag 30 juni present bij de voorstelling End of Season in het Stadstheater Arnhem, waarmee het gezelschap Introdans het dansseizoen afsluit. De Rijksvoorlichtingsdienst kondigde maandag de komst van Margriet aan. Margriet is beschermvrouwe van Introdans. Ze vierde ook haar 75e verjaardag met het dansgezelschap.