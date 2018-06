Koningin Elizabeth op feestdag Orde van de Kousenband

De Orde van de Kousenband werd in 1348 opgericht door koning Edward III en is een van de oudste Europese ridderorden. De Britse koningin, die aan het hoofd staat van de Orde en de ridders zonder tussenkomst van politici benoemt, leidde de traditionele processie naar St. George's Chapel, de plek waar haar kleinzoon prins Harry vorige maand trouwde met Meghan Markle.

De optocht vindt elk jaar in juni plaats op de zogeheten Garter Day. Prins Charles, prins William, prins Edward en prins Andrew zijn allen ridders in de Orde van de Kousenband. De royals liepen in blauwe fluwelen mantels en met zwarte hoeden op naar de kapel.