Rapper XXXTentacion doodgeschoten in Miami

XXXTentacion, echte naam Jahseh Dwayne Onfroy, was naar motors aan het kijken. Juist toen hij weg wilde rijden bij een dealer, kwamen de schutters naar zijn auto toe en schoot op hem.

XXXTentacion was de afgelopen tijd geregeld in opspraak. Zo wordt hij onder andere beschuldigd van het mishandelen van zijn zwangere vriendin. In het verleden werd hij al eens opgepakt voor illegaal wapenbezit, een overval en zware mishandeling. Volgens TMZ had hij echter geen problemen met iemand die hem naar het leven zou staan. Wie de schutters waren, is dan ook nog onduidelijk. Het zou gaan om twee donkere mannen, de schutter zou een rood masker hebben gedragen.

De 20-jarige rapper was in Amerika zeer succesvol. Zijn laatste album kwam daar binnen op nummer 1 in de hitlijsten.