Johan Derksen rekent af met dj Jean

Zo ging Derksen eerst in op de opmerking die de dj maakte over zijn seksleven. Jean had namelijk gezegd dat de analist waarschijnlijk niet eens meer wist wanneer hij voor het laatst seks had gehad. Johan liet daarop weten: „Het droevige van deze zaak is dat hij waarschijnlijk mijn vrouw gebeld heeft wanneer wij de laatste wip gemaakt hebben.”

Ook vond Derksen het nodige van alle filmpjes die Jean maakte om uit te halen naar hem. „Inhoudelijk vind ik het prima wat hij roept en ik heb heel veel respect voor hem dat hij tussen al dat neuken door nog dat soort filmpjes kan maken.” De dj beweert in zijn biografie met duizenden vrouwen seks te hebben gehad.

Jean liet aan Shownieuws weten dat hij de reacties van Derksen wel mild vond. „Hij heeft zijn zegje gedaan, ik heb mijn zegje gedaan en ik vind het eigenlijk wel sportief dat hij nu een beetje laat rusten.