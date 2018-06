Ariana Grande wijst fan terecht over liefje

Op Twitter liet een volger weten: „Ja meid, we weten nu wel dat je verliefd bent, maar je bent dom.” Hierop reageerde de zangeres: „Nah.” Een andere fan postte een reply hierop en zei: „Het interesseert je echt niks he?” Ariana maakte meteen korte metten met het commentaar: „Integendeel. De waarheid is dat ik er genoeg van heb en het leven te kort is om cryptisch te zijn over zoiets moois als mijn hevige verliefdheid. Pete is het voor mij!”

Ariana’s kersverse verloofde stak zijn liefde voor haar niet onder stoelen of banken. Pete gaf zo’n 80.000 euro uit aan haar verlovingsring en liet een eerder gezette tattoo van zijn ex-vriendin bedekken met een andere tatoeage.