Zayn Malik wil relatie Gigi niet definiëren

Het was aan, het was uit en het is inmiddels weer aan: de knipperlichtrelatie tussen Zayn Malik en Gigi Hadid draait overuren dit jaar, maar de twee zijn naar verluidt weer helemaal gelukkig samen. Toch wenst de 25-jarige Zayn geen etiket op zijn relatie met het model te plakken, zo laat hij weten in een interview met het tijdschrift GQ.