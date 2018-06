Muziekwereld geschokt door dood XXXTentacion

Kanye West laat via Twitter weten: „Ik heb je nooit verteld hoe ontzettend jij me inspireerde toen je er nog was. Dank je wel dat je er was.” Collega-rapper Tyga zegt: „Dit is heel triest om zo’n goede artiest te moeten laten gaan.” Zanger Aaron Carter zegt ’kapot te zijn van dit overlijden’.

De Amerikaanse dj en producer Diplo had deze week nog contact met Jahseh Dwayne Onfroy, zoals de rapper in het echt heette. „Hij appte me dit weekend nog dat het een doel van hem was om Skrillex en mij zijn album te laten afmaken. Ik nodigde hem uit in Los Angeles en was benieuwd of ’ie zou komen opdagen. Ik hield van dit joch, hij had nog zoveel plannen.” Ook Nederlandse rappers zijn geschokt door de plotselinge dood van de twintiger. Onder andere Boef en Ronnie Flex spreken hun ongeloof uit op sociale media.

XXXTentacion belandde dit jaar met zijn album op de eerste plek in de Amerikaanse album top 200.