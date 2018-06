Kritiek op woordkeuze reisplan prins William

Ze’ev Elkin, minister van Jeruzalem en Erfgoed, hekelt Kensington Palace’s aankondiging van Williams bezoek aan de Oude Stad. Het paleis schreef dat ’het programma in de bezette Palestijnse gebieden begint met een korte briefing over de geschiedenis en geografie van de Oude Stad van Jeruzalem’. De Oude Stad ligt in Oost-Jeruzalem, het betwiste deel van de stad.

Volgens Elkin is het bezoek van prins William ’gepolitiseerd’ door de aankondiging van Kensington Place. „Verenigd Jeruzalem is al drieduizend jaar lang de hoofdstad van Israël en geen enkele verdraaiing in het reisplan kan dat veranderen”, zei de minister tegen Israëlische media. Elkin zei te verwachten dat de tekst wordt gecorrigeerd.

William reist volgende week af naar het Midden-Oosten. Hij begint zijn reis zondag in Jordanië, maandag komt hij aan in Tel Aviv. Dinsdag is de hertog van Cambridge in Jeruzalem, woensdag bezoekt hij de Westelijke Jordaanoever. De reis wordt historisch genoemd; de sinds 1952 regerende koningin Elizabeth II heeft nooit een bezoek gebracht aan Israël, dat is gevestigd in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina. De rol van de Britten bij de vestiging van een Joodse staat in Palestina is nog steeds omstreden.