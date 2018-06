Rapper Jimmy Wopo doodgeschoten

Volgens de Tribune Review zijn maandagmiddag om 16.22uur twee mannen met spoed naar het ziekenhuis gebracht met schotwonden. Wopo’s manager, Taylor Maglin, bevestigde later dat Jimmy Wopo is overleden aan zijn verwondingen. De tweede man, waarvan de naam onbekend is, is inmiddels in stabiele toestand.

„Ik ben vandaag mijn broer kwijtgeraakt en het is het meest verschrikkelijke gevoel ter wereld”, schreef Maglin op Facebook. „Hij was voorbestemd voor grootse dingen en hij wilde altijd het beste voor zijn vrienden, familie en de gemeenschap. We hebben vandaag afscheid moeten nemen van een geweldig mens, ik zal alles doen wat ik kan om zijn herinnering voor altijd in leven te houden. Ik houd van je.”

Wopo werd vooral bekend met zijn single Elm Street in 2016. Ook werkte hij samen met Whiz Khalifa op Hardo’s single Today’s a Good Day.