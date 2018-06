Scheiding Boris en Lilly Becker weken geleden al ingediend

Boris Becker bevestigt zelf aan de Duitse krant: „Er is geen weg meer terug. We hebben de scheiding al een tijdje terug aangevraagd.”

Ook is inmiddels al rond dat de twee het gedeelde appartement in Londen zullen verlaten en allebei op zoek zijn naar een nieuwe stek.

De advocaat van de Beckers, Christian-Oliver Moser, zegt in een verklaring dat zowel Boris als Lilly op goede voet willen blijven met elkaar vanwege hun zoon. „Deze beslissing is na een relatie van 13 jaar en een huwelijk van 9 jaar niet gemakkelijk. Het belangrijkste voor hen is het welzijn van hun zoon Amadeus”, aldus de advocaat.