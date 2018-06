Lenny Kravitz liep rol mis door huidskleur

Kravitz laat niet weten om welke rol het gaat, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat het om Perry Wright die zijn echtgenote Celeste, gespeeld door Nicole Kidman, zowel fysiek als psychisch misbruikt. De producers zouden zich niet goed hebben gevoeld bij het idee dat iemand met een donkere huidskleur de slechterik in de serie zou spelen.

„Als ik de rol had gekregen, was ik de enige donkere man in de serie geweest”, legt Lenny uit aan BBC. „De regisseur wilde me graag hebben, maar hij vond het beter om een andere keer samen te werken.”

De dochter van Kravtiz kreeg wel een rol in Big Little Lies, zij was te zien als Bonnie Carlson, het nieuwe liefje van de ex van Madeline, gespeeld door Reese Witherspoon. De opnames van het tweede seizoen, waarin ook Meryl Streep te zien is, zijn inmiddels van start gegaan.