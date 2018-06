Privéjet Elvis Presley staat opnieuw te koop

De privéjet, die eigendom was van Elvis en zijn vader Vernon, heeft rood fluwelen stoelen, goudkleurige accenten, een rood tapijt en een authentieke inrichting waaraan nooit is gesleuteld. Het vliegtuig behoorde 36 jaar toe aan een eigenaar, die het altijd in Roswell, New Mexico op een landingsbaan heeft 'geparkeerd'. Daar werd het toestel een toeristische attractie.

Geïnteresseerden kunnen tot 27 juli bij veilingsite Iron Planet een bod doen op het voormalige vliegtuig van The King.