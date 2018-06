Michael B. Jordan verrast door MTV-filmprijs

De presentatrice van de MTV Movie & Film Awards was comédienne Tiffany Haddish, die liet weten zelf ook weleens een vervelende aanvaring te hebben gehad met Barr. „Lang voor dit hele Twitter incident had ik een vriendin die in dezelfde buurt woonde als Roseanne. Ik vond haar te gek, dus toen we de volgende dag langs haar huis liepen en ze in de tuin was, zei ik haar gedag. Ze trok een vies gezicht en rende haar huis in. Dit gebeurde nog een paar keer, totdat mijn witte vriendin haar gedag zei. Toen kon er opeens wel een ’hallo’ vanaf. Ik dacht: f*ck die bitch. Dit was denk ik in 2000, dus die vrouw is altijd een racist geweest. Ik snap dan ook niet waarom ze überhaupt een televisieshow heeft gekregen.”

Michael speelde de ’bad guy’ Erik Killmonger in de kaskraker van Marvel, tegenover Chadwick Boseman, die een award voor ’Best Hero’ won.