’The Nanny krijgt remake’

„Er zijn volop gesprekken gaande”, vertelt de 60-jarige actrice Fran Drescher aan Entertainment Tonight. „We werken aan een groot project. Het wordt echt heel bijzonder voor de fans, maar ik mag er nog niet te veel over zeggen. Het wordt in ieder geval groots!”

Wel laat Drescher weten dat als er inderdaad een remake komt, de serie een andere invalshoek krijgt dan het origineel. „De serie heeft natuurlijk dezelfde karakters, maar we zijn wel twintig jaar verder. We kunnen dus niet zomaar verder gaan waar we zijn gebleven. Ik denk overigens dat dat juist goed is, we kunnen de serie daardoor anders vormgeven.”

Volgens de actrice zou haar karakter in de serie, Fran Fine, in de remake meer op haarzelf lijken. „Ze houdt zich bijvoorbeeld meer bezig met het milieu, gezondheid en vrijheid. Fran zou haar grote mond opentrekken voor het algemeen belang.”