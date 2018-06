Ophef om blote borsten Chrissy Teigen

Legend plaatste een foto waarop te zien is hoe zijn vrouw in de auto aan het kolven is. „Mijn vrouw is fantastisch. Ze neemt me mee uit eten, maar heeft nog steeds dienst als mama”, schrijft hij bij de weinig verhullende foto.

Hoewel er gelukkig veel volgers bijzitten die toejuichen dat Teigen borstvoeding geeft en met de wereld deelt dat kolven daar ook bij hoort, zijn er ook flink wat negatieve reactie. „Walgelijk dat je zo’n privémoment op sociale media laat zien”, reageert iemand. „Je vrouw is alleen maar op zoek naar aandacht!”, schrijft een ander. „Er is niets fantastisch aan. Je hebt meer dan een miljoen volgers en helaas geven jullie het verkeerde voorbeeld en kiezen jullie het verkeerde pad!”