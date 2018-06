'Thomas Markle kreeg 7500 pond voor gesprek'

Vlak voor de bruiloft van zijn dochter Meghan met prins Harry kwam Thomas in opspraak omdat hij zich door paparazzi had laten betalen. In ruil voor geld kregen zij foto’s van de vader van de bruid die zich voorbereidde op de grote dag. Die miste de 73-jarige Thomas echter vanwege een hartoperatie.

Thomas was bijzonder openhartig in het interview. Zo vertelde hij dat hij zijn schoonzoon nog nooit heeft ontmoet, maar wel meermaals via de telefoon sprak. Voordat Thomas zijn zegen voor het huwelijk gaf, moest de prins beloven Meghan nooit te slaan. Ook deed Thomas een boekje open over de politieke opvattingen van Harry. Zo zou de prins gezegd hebben dat Thomas de Amerikaanse president Donald Trump een kans moet geven en zou Harry de Brexit zien als ’een experiment’ dat ’het proberen waard’ is.

Hoe Thomas’ interview is gevallen in Kensington Palace, is nog de vraag. Britse royaltydeskundigen schatten in dat het Meghans vader niet in dank wordt afgenomen dat hij weer de pers heeft opgezocht. Volgens hen was Kensington Palace niet op de hoogte van het gesprek met Good Morning Britain.