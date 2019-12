Bekroonde componist van Hello, Dolly! (88) overleden

Herman staat bekend als een van de grote Broadway-componisten uit de twintigste eeuw. Na een aantal kleinere en minder succesvolle producties, had hij begin jaren zestig zijn eerste hit te pakken met Milk and Honey, een voorstelling over de oprichting van de staat Israël door de ogen van twee Amerikaanse toeristen. Het stuk werd meer dan vijfhonderd keer opgevoerd.

Zijn grootste succes oogstte hij in 1964 toen hij voor hoofdrolspeelster Carol Channing de musical Hello, Dolly! schreef. De luchtige komedie vertelt over een gehaaide koppelaarster die eind negentiende eeuw in New York een plan in werking stelt om weer aan de man te komen.

Recordaantal Tony's

De voorstelling won het recordaantal van tien Tony Awards en werd meer dan 3000 keer gespeeld op Broadway, wat decennialang ook een record was. In 1968 volgde een filmversie die hoofdrolspeelster Barbra Streisand een Oscar opleverde.

Hello, Dolly! beleefde drie jaar geleden een glorierijke revival op Broadway, dit maal met Bette Midler, die ook een Tony Award won voor haar energieke vertolking. Het stuk is vanaf maart voor het eerst in vijftien jaar weer in Nederland te zien. De titelrol wordt in deze versie vertolkt door Simone Kleinsma.

Hiv-besmetting

Zijn tweede grote hit was La Cage aux Folles uit 1983, een voorstelling over een gay-stel dat de oer-conservatieve ouders van hun aanstaande schoondochter ontvangt. Het lied I am what I am werd een instantklassieker en geldt nog steeds als een van de bekendste lhbt-nummers ooit gemaakt.

Herman was een van de vele slachtoffers van de hiv-epidemie die New York in de jaren tachtig trof. Door het aanslaan van een experimentele therapie, bleef hij in leven. In 1996 publiceerde hij zijn memoires, Showtune. De laatste decennia van zijn leven woonde de componist in Miami.