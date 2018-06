Lucy Hale: ’Sociale media zijn een ziekte’

„We zijn allemaal zo verslaafd aan sociale media en aan de reacties en meningen van anderen”, vertelt Lucy aan Haute Living magazine. „Ik weet dat het afgezaagd klinkt, maar sociale media hadden echt effect op mijn geluk. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Ik moest er echt mee stoppen, gewoon af en toe mijn telefoon wegleggen en genieten van het leven om mij heen.”

De 29-jarige actrice gelooft bovendien dat ze veel oprechter is sinds ze offline is. „Iedereen laat alleen maar zijn beste kant zien. Ze plaatsen een foto die ze waarschijnlijk honderd keer hebben gemaakt totdat ze de perfecte hadden en waar dan ook nog eens een miljoen filters op zijn gebruikt.Natuurlijk vraag ik ook nog af en toe om bevestiging, maar het is fijn om eindelijk te realiseren dat er belangrijkere dingen in het leven zijn. Ik voel me bevrijd.”