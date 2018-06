Janice: ’De hele zaal stonk door ons naar kamelen'

„Kamelen meuren als een malle, wisten wij veel!”, blikt Janice terug in Veronica Magazine. De modeontwerper en zijn toenmalig TMF-collega Veronica van Hoogdalen lieten zich niet kennen, maar in de bioscoop begon de ellende pas goed. „Ik rook aan Veronica en zij aan mij en we ontdekten dat de geur volledig in onze kleding getrokken was. We lagen in een deuk, maar het was zo smerig. De hele zaal stonk naar kamelen door ons.”

Janice vond het voorval grappig, maar schaamde zich ook. „Hoewel we de film hebben uitgekeken, zijn we wel gaan verzitten. Het kon écht niet.” Thuis was de ellende nog niet voorbij. „Ik ben gelijk onder de douche gaan staan. De geur in mijn kleren was helaas zo hardnekkig dat ik de hele boel heb weggegooid.”