Fans al in de rij voor Beyoncé en Jay-Z

Beyonce en Jay-Z Ⓒ Hollandse Hoogte

De eerste fans hebben zich al verzameld bij de Johan Cruijff ArenA, waar de Amerikaanse supersterren Beyoncé en Jay-Z dinsdag en woensdag optreden. Het concert maakt deel uit van hun wereldtour On The Run II. Na een aantal concerten in het Verenigd Koninkrijk is Amsterdam aan de beurt.