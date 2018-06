André Kuipers geeft derde show in Ziggo Dome

In SpaceXperience - Into the Future LIVE neemt Kuipers het publiek mee op een ruimtevlucht in de toekomst. „Ik wil het publiek kennis laten maken met de emoties en het spektakel van een lancering en hoe het nou is om in de ruimte te zijn”, zegt Kuipers. Vorig jaar deed hij dit voor het eerst in de Ziggo Dome en ditmaal voegt hij het aspect van de toekomst toe.

Tijdens zijn show krijgt Kuipers assistentie van een pratende robot. „In de ruimte wordt al veel gebruik gemaakt van robots. Die ’robonauts’ doen werk dat voor mensen saai of gevaarlijk is.”

Toerisme op de maan

André Kuipers laat in november zien wat we nu al doen in de ruimte en wat de toekomst in petto heeft. Hij wil vooral aandacht besteden aan de kwetsbaarheid van onze planeet die met ontbossing en opwarming onder druk staat. „Ik wil tonen wat de ruimte voor onze planeet te bieden heeft en verwacht dat de ruimte in de toekomst gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het winnen van grondstoffen.” Verder vertelt de astronaut over toekomstscenario’s zoals toerisme op de maan.

Ook twijfelt hij er niet aan dat het krioelt van leven in de ruimte, het is volgens hem slechts een kwestie van het vinden. „Er zijn nu nieuwe telescopen die licht kunnen analyseren, daar verwacht ik heel veel van.” Hoe dat leven er dan uitziet? „Dat kan van alles zijn, je hoeft alleen al op aarde te kijken en je ziet zoveel verschillende bizarre wezens, op het land en onder water.”

Willemijn Verkaik

Musicalster Willemijn Verkaik treedt tijdens de show op met het nummer Ik lach om Zwaartekracht, dat ze eerder in 2012 zong toen de astronaut terugkwam van zijn ruimtereis. „Ik gebruik graag muziek die voor mij persoonlijk iets betekent en met de ruimtevaart te maken heeft”, zegt Kuipers. Vorig jaar trad Trijntje Oosterhuis op, naar haar muziek luisterde hij tijdens zijn tweede lancering.

De astronaut zegt het fantastisch te vinden om voor zo’n groot publiek op te treden en „mensen van 8 tot 88, van ingenieurs tot alfa’s, kennis te laten maken met onze toekomst in de ruimte.”