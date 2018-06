Jochem Myjer gaat Vroege Vogels presenteren

Myjer, die biologie studeerde, droomde al langer van het presenteren van Vroege Vogels. Hij is behalve komiek een groot vogelliefhebber. In de jubileumuitzending zal vooral naar de toekomst gekeken worden. Zo zal Jochem onder meer interviews houden over trekvogels, weidevogels en duurzaamheid in de sportvisserij.

Bijzondere gast is ook actrice Lies Visschedijk. Zij gaat als verslaggever op pad om een onderwerp over insecten te maken. Verder is er aandacht voor de bonte vliegenvanger, klimaatverandering en de komst van de goudjakhals naar Nederland. Freek Vonk en Dolf Jansen lezen een column voor.