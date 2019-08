Leo Blokhuis voelde zich lullig na pijnlijk voorval

In een duo-interview met zijn broer, politicus Paul Blokhuis, in de Volkskrant, laat de popprofessor weten dat hij liever wil ’inspireren’ in plaats van ’doceren’. „Ik heb moeten leren dat er niet zoiets bestaat als slechte muziek, wat voor ideeën ik daar zelf ook over heb. Ik voel me niet gelukkig in de rol van muziekpolitie.”

Leo refereert aan een van zijn optredens in het theater, toen hij verzoeknummers uit het publiek draaide. Een bezoeker vroeg om een nummer van Céline Dion. „De zingende Titanic! Ik kon het niet laten een lullige opmerking te maken. Waarop die vrouw vertelde dat ze net haar zus op dat liedje had begraven. Nou, dan voel je je zo’n lul! Zo’n sukkel!”

In tegenstelling tot zijn broer, die geen muziek luistert waarin vrouwen als lustobject worden neergezet, is er vrijwel geen muziek die Leo weigert te draaien. „Ik schrik niet zo snel. Goed, sommige muziek is zo vrouw- of homovijandig dat ik er niks mee te maken wil hebben, maar zeker niet elke rapper die het woord bitch gebruikt heeft voor mij afgedaan.”