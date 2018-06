BN’ers zetten zich in voor onderwijs in Indonesië

Op de shirts prijken bewerkte tekeningen van kinderen uit Indonesië. Met de opbrengt van de verkoop ervan bouwt de stichting Face This nieuwe schoolgebouwen in Flores, Lombok en West-Java.

De bekende Nederlanders vragen aandacht voor de lancering dinsdag van de nieuwe collectie van de stichting uit Rotterdam die nu tien jaar bestaat. Joshua Nolet van Chef’Special zegt bijvoorbeeld: „Liefde voor Face This Foundation, hun effort voor de kids in Indonesië en het onderwijs dat zij verdienen. Blijf strijden! Lieve mensen, koop deze dope T-shirts. Money well spent!”

De internationale ontwerpers die met de kindertekeningen aan de slag zijn gegaan hebben hun sporen verdiend. Zij zijn bekend van onder meer Nike, Converse, Apple en The New York Times. Ook werkten streetartkunstenaars Ricardo Cavolo en Penfold aan deze editie mee.

Face This bouwt met de opbrengst niet alleen gebouwen. Verschillende collecties hebben eveneens bijgedragen aan de inrichting van schoolpleinen, bibliotheken en het leveren van onderwijsmateriaal.