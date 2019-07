Tattookoning Fabrizio richt zich op muziekcarrière

De tatoeëerder vertelt aan HLN dat hij al zes jaar bezig is met muziek. „Ik maakte toen een heel moeilijke periode door in mijn leven. Ik was verslaafd aan drugs, had problemen om een job te vinden én te houden, verloor een tijdlang het contact met mijn vader, werd bedrogen door mijn toenmalige vriendin... Kortom: een hele hoop onprettige situaties bij elkaar.” Om al die gebeurtenissen een plek te kunnen geven, begon Fabrizio met schrijven.

„De tekst van Kleine Jongen kwam er in één vlotte beweging uit. Ik denk dat ik er maximaal twee uur aan geschreven heb. Het klopte helemaal. Toen ik die tekst daarna rapte voor vrienden, zeiden ze dat ik daar echt iets mee moest doen. Maar omdat ik toen slecht in mijn vel zat, heb ik dat laten verwateren.”

Zo’n anderhalf jaar geleden besloot hij meer werk van zijn muziek te maken en is hij begonnen met het schrijven van meer teksten. Als het aan Fabrizio ligt komt Kleine Jongen nog deze zomer uit. Of er ook een album komt, weet hij nog niet. „Muziek is voor mij in eerste instantie een uitlaatklep, geen verlengstuk van Temptation Island.”