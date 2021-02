Robert ten Brink maakt radiovariant All you need is love

Die dag laat Ten Brink bijzondere liefdeswensen in vervulling gaan. De komende weken kunnen luisteraars zich opgeven om hun grote liefde te verrassen. Behalve met liefdesverklaringen, huwelijksaanzoeken en andere romantische verrassingen, vult hij zijn uitzending met de top 25 van de mooiste liefdesliedjes.

„Ik vind het ontzettend gaaf dat ik All you need is love Radio mag gaan maken. Mijn carrière begon ooit bij de radio en eerlijk gezegd is dat nog steeds mijn eerste liefde”, aldus Ten Brink.