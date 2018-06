Zayn Malik denkt na over politieke carrière

In een interview met GQ magazine geeft de 25-jarige zanger toe dat hij best verbaasd was over hoe vriendelijk Amerikanen zijn. Volgens hem heeft de wereld, net als hij ooit had, een verkeerde indruk van Amerika.

„Het maakt niet uit welke kleur je hebt, wat je geslacht is, op wie je valt of hoeveel geld je hebt. Het doet er hier niet toe”, verklaart Malik. „Mensen zijn oprecht en willen je leren kennen om wie je echt bent. Zo zou de wereld Amerika ook moeten zien.”

Wanneer hem uiteindelijk de vraag wordt gesteld of hij zelf verkozen zou willen worden antwoordt hij al snel dat hij dat daar nog over nadenkt. „Het zou wel heel erg cool zijn. Ik vind Amerika prachtig.”