Nudisten welkom op Milkshake

Wie in dit gebied naar binnen wil, kan gebruik maken van extra lockers bij de ingang. Op het terrein kunnen bezoekers onder meer deelnemen aan naked yoga, jeu de boules, twister, badminton, volleybal, kantklossen, punniken en bodypaint. Ook kunnen de nudisten met verrekijkers gluren naar de geklede mensen op terrein.

Iedereen is overigens ook welkom om naakt over het hele terrein te wandelen, zoals afgelopen edities het geval was. Het festival werd de afgelopen twee jaar door meerdere naturistenorganisaties bezocht. „Wij vinden het elk jaar geweldig om onze gasten positief te prikkelen en een nieuwe ervaring te geven waarin de mensen zichzelf kunnen ontwikkelen. Maar wij vinden het ook belangrijk om aandacht te geven aan een minderheidsgroep”, aldus organisatrice Marieke Samallo.

Milkshake is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags festijn. Het dance-festival is ontwikkeld vanuit de gedachtegang ’niets moet, alles mag’. Het laat zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken heeft. Tijdens Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de grote diversiteit van huidskleuren, seksuele voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen.