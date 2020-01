Michaels kinderen spreken elkaar niet meer

Jacksons kinderen (Prince, Blanket en Paris) kunnen het slecht met elkaar vinden de laatste tijd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een hoog opgelopen familieruzie tussen de kinderen van MICHAEL JACKSON maakt dat PRINCE (22), PARIS (21) en BLANKET (17) elkaar niet of nauwelijks meer zien. Zo één als zij waren in hun verdriet, na de dood van hun vader in 2009, zo verdeeld zijn de drie nu. Oorzaak van de plotselinge spanningen zou het nieuwe vriendje van Paris zijn, die door de andere twee wordt afgekeurd.