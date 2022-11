Familie Aaron Carter strooit deel van as uit in Florida

De ceremonie moet komend voorjaar plaatsvinden. TMZ schrijft dat Melanie Martin, de moeder van Aarons kind, niet is uitgenodigd. Het andere deel van zowel de as van Aaron als Leslie blijft in bezit van de familie Carter. Moeder Jane wil dat die samen met haar begraven wordt als zij komt te overlijden.

Aaron Carter werd op 5 november even na 11.00 uur doodverklaard in zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Waaraan hij is overleden, is nog niet duidelijk. Hij werd 34 jaar. Leslie Carter overleed in 2012 op 35-jarige leeftijd aan de gevolgen van een overdosis medicijnen.