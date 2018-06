Chrissy Teigen: ’Mijn doos is dood'

„Gezichtsmasker, warmtekussen en vaginastomen. Nee, ik weet niet of ook maar iets van deze dingen werkt, maar het kan vast geen kwaad, toch? *Vagina lost op*”, schrijft Teigen bij een foto op Instagram. De vrouw van John Legend hurkt boven een emmer gevuld met stomend heet water met daarin kruiden als rozemarijn en basilicum om haar hormonen weer in balans te brengen.

Verschillende volgers waarschuwen haar voor de schadelijke gevolgen van vaginastomen. In andere reacties staat te lezen dat het helemaal niet gevaarlijk is, maar dat het ook geen enkel effect heeft en het puur oplichterij is. „Jullie zijn te laat, ze is al dood”, grapt Chrissy. „Ik houd van jullie, maar alles wat ik koop, blijkt niet te werken.”

