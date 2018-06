Candice Swanepoel bevallen van tweede zoon

Candice heeft de foto voorzien van een neonhartje. De naam van haar tweede spruit heeft ze nog niet bekendgemaakt.

In december maakte de 29-jarige Victoria’s Secret Angel bekend dat ze met haar Braziliaanse verloofde Hermann Nicoli een tweede kind verwachtte. Hun oudste zoon Anacã is nu twintig maanden oud.

In november vorig jaar liep ze nog mee in de Victoria’s Secret Fashion Show in Shanghai.