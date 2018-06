Jamai heeft nieuwe nier nodig

Jamai kwam erachter dat hij zo ziek was, doordat hij erg veel vocht vasthield. De zanger kreeg steeds vaker te horen dat hij een ’dikke kop’ had, waarop hij besloot naar de huisarts te gaan. Al snel bleek het foute boel. „Mijn nieren werken niet zo goed meer en dat is klote. Ik begin binnenkort aan dialyse en ga een traject in voor een niertransplantatie.”

Het is pas tien dagen geleden dat hij hoorde dat er haast is bij het vinden van de nieuwe nier. Volgens de zanger zijn de wachtlijsten echter erg lang en kan het tot wel drie tot vier jaar duren voordat er een perfecte match wordt gevonden. Vooralsnog heeft Jamai in ieder geval geen pijn. „Ik functioneer gewoon prima. Ik voel me wel een beetje raar, maar dat komt door de medicijnen. Ik vind het hartstikke klote, maar ik ben ook wel positief want ik wil zo snel mogelijk beter worden.”