Zanger van Pearl Jam is zijn stem kwijt

Pearl Jam zegt dat het hen enorm spijt en bedankt de fans voor hun begrip. „Wij hebben nooit eerder om deze reden de show moeten afzeggen”, zegt de band in het bericht. Wel belooft Pearl Jam het optreden naar een andere datum te verzetten. De zanger zal eerst een paar dagen rust nemen, waarna de band hun Europese tour op 22 juni in Milaan weer zal oppakken.

Pearl Jam stond vorige week twee dagen in de Ziggo Dome in Amsterdam en was op vrijdag de headliner op Pinkpop in Landgraaf.

Fans reageerden volgens The Mirror gemengd op het nieuws. Sommigen waren verbolgen omdat ze veel geld hadden uitgegeven. Anderen konden wel begrip opbrengen en wensten Eddie veel beterschap.