Musical over Michael Jackson in de maak

Er komt een musical over het leven van Michael Jackson. Dat hebben Columbia Live Stage en het Michael Jackson Estate bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat de musical over twee jaar op Broadway in New York in première gaat. Er is nog geen titel bekend, maar wel is zeker dat de nummers Thriller, Smooth Criminal, Beat It en Don't Stop 'Til You Get Enough te zien en te horen zijn.