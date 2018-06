Olcay Gulsen neemt reisprogramma Jamai over

In het programma gaat Olcay op reis met vier mannen die hun sporen in televisieland ruimschoots hebben verdiend. De bestemming van tv-legendes Gerard Cox, Willibrord Frequin, Barry Stevens en Peter Faber is Zuidoost-Azië

Beter laat dan nooit is volgend seizoen te zien op RTL 4. Olcay Gulsen presenteert daarnaast het nieuwe klusprogramma De Zelfbouwers, samen met Herman den Blijker.